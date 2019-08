Juvecaserta, colpo grosso Cusin: coach Gentile completa il roster

di Candida Berni Canani

È ancora il palazzetto dello sport di viale Medaglie d'Oro ad ospitare gli allenamenti della Juvecaserta. Una novità per gli acquisti: pare in dirittura di arrivo l'ingaggio del «lungo» Cusin che completerebbe la formazione.



«È stato bello vedere tanta gente, soprattutto bambini e ragazzi nel primo giorno della nostra preparazione» afferma intanto Marco Giuri, ritornato in maglia bianconera dopo aver conquistato lo scudetto con la Reyer Venezia. «Ho rivisto con grande piacere persone che ho conosciuto nella mia precedente esperienza casertana e non ho mai dimenticato. Ma la nostra casa resta il Palamaggiò dove contiamo di proseguire la nostra preparazione al più presto» aggiunge.



