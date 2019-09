Juvecaserta, nuova guardia a stelle e strisce: ecco Allen

Lo Sporting Club Juvecaserta ha ingaggiato la guardia a stelle e strisce di 185 centimetri Seth Edwin Allen, la scorsa stagione protagonista del campionato lituano con il BC Slauliai, dove ha avuto una media di 14,3 punti (55% da 2, 52% da 3, 76% ai liberi). Allen ha 25 anni ed è nato a Fairfax, in Virginia. Allen ha giocato in Ungheria e nella NBA G League con la formazione dei Sioux Falls Skyforce. ®Seth Allen - commenta l'amministratore unico del club casertano Antonello Nevola - è un giocatore di grande talento e viene a completare il nostro pacchetto esterni dopo l'infortunio di Swann. Siamo certi sia il giocatore adatto per la nostra squadra.

