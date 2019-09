La Juvecaserta prende forma: ​Carlson e Sousa ai nastri di partenza

di Candida Berni Canani

Lunedì intenso per la Juvecaserta. Il neo bianconero Seth Allen è stato alle prese prima con le consuete visite mediche, a cui è stato sottoposto in mattinata, e poi con il primo approccio con coach Gentile, il suo staff e i suoi nuovi compagni di squadra nell'allenamento pomeridiano.



La guardia statunitense, che ha sostituito l'infortunato Swann, è arrivata a Caserta solo sabato sera e, dopo aver smaltito la stanchezza del lungo viaggio, si è subito messo a disposizione della sua nuova squadra, ben sapendo che avrà poco tempo per assimilare l'impianto di gioco del team di Nando Gentile.



