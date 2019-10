Juvecaserta, stagione senza derby: è girone est al posto del Pescara

di Candida Berni Canani

È ormai conto alla rovescia per il via al campionato di A2 di basket che quest'anno si presenta con la novità della fase ad orologio. Per la matricola Juvecaserta sarà un'annata senza derby, essendo stata inserita nel girone est, al posto del Pescara. Infatti Napoli e Scafati fanno parte del concentramento ovest così come Roma e Rieti.



Anche se appartenenti al Lazio, i match con queste squadre, per antiche tradizioni cestistiche, per gli juventini avevano lo stesso sapore forte di uno scontro di campanile.



