Juvecaserta, sprint Supercoppa: Montegranaro è l'ultimo ostacolo

di Salvatore Cavallo

La Juvecaserta ha iniziato la stagione con il piede giusto e, nonostante qualche ostacolo di troppo lungo il percorso, è riuscita a mettere a segno una bella doppietta nelle prime due uscite ufficiali. Dopo la sofferta ma meritata vittoria casalinga contro Roseto, i bianconeri sono riusciti a concedere il bis, sbancando l'ostico parquet di San Severo.



Per completare l'opera e qualificarsi come primi e accedere matematicamente ai quarti di finale, in programma con gara unica tra giovedì 19 e domenica 22 settembre, domani (palla a due alle 18) i ragazzi di Nando Gentile dovranno violare il Palasavelli superando Montegranaro. C'è anche la possibilità di qualificarsi perdendo con i marchigiani, ma Caserta dovrà risultare la migliore tra le seconde dei 7 gironi; in questo caso bisognerà attendere i risultati dagli altri campi di domenica sera. Vincendo il girone la Juvecaserta incrocerebbe la prima del girone «Blu» che verrà fuori dallo scontro diretto tra Scafati e Rieti. Qualificandosi come migliore seconda, invece, la compagine casertana affronterebbe una tra Trapani, Agrigento e Napoli (girone Azzurro).



