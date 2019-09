Juvecaserta, che sfortuna: Swann sotto i ferri, crociato rotto

di Candida Berni Canani

L'esperta guardia statunitense Isaiah Swann, ingaggiato dalla Juvecaserta per il campionato di A2, dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. È questa la notizia, che nessuno si augurava, giunta ieri da Reggio Emilia dove il cestista si è recato dopo l'infortunio al ginocchio destro occorsogli durante un allenamento, per sottoporsi a visita specialistica dal prof. Rodolfo Rocchi. La diagnosi del medico ha confermato la tanto temuta lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro, per cui nei prossimi giorni Swann sarà operato, come reso noto dalla società bianconera. Al momento non si possono prevedere i tempi di recupero, ma è chiaro che per la gravità dell'infortunio non saranno tempi brevissimi, rischiando piuttosto un lungo stop. E' quindi più che prevedibile che i vertici societari della Juvecaserta saranno costretti a tornare sul mercato per trovare un giocatore con eguali caratteristiche dello sfortunato Swann. E non sarà facile.



