Swann-Juvecaserta, è già amore: «Prometto che ce la metterò tutta»

di Candida Berni Canani

«Sono felicissimo di far parte della Juvecaserta. Ho ancora tanta voglia di far bene, di farmi apprezzare. E giocare per una squadra che ha storia ed ambizioni non può che farmi piacere». Così Isaiah Swann, guardia mancina statunitense. «Il campionato di serie A2 è molto duro, competitivo (ha giocato a Imola, Scafati, Treviso, Ferrara, ndr), e questi primi giorni di preparazione sono i più faticosi aggiunge - ma mi sono subito trovato a mio agio, nonostante non conoscessi direttamente nessuno dei nuovi compagni. Ho seguito le finali scudetto e qui c'è Marco Giuri che ha conquistato il titolo con Venezia. Mi sono sentito subito a casa conclude e ho trovato , grazie all'organizzazione della società, tutto di cui avevo bisogno».



