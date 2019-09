Juvecaserta, tour de force con l'obiettivo Supercoppa

di Candida Berni Canani

Settimana di fuoco per le squadre partecipanti alla serie A2 per i serrati incontri validi per la fase di qualificazione della Supercoppa di Lega. Dopo il vittorioso esordio casalingo a spese della Sapori Veri Roseto, la Juvecaserta è attesa da due trasferte consecutive da affrontare in cinque giorni. Domani sera, infatti, la squadra di coach Gentile sarà ospite dell'Allianz San Severo (fischio d'inizio ore 21) che nella prima giornata ha ceduto il passo ai padroni di casa della Poderosa Montegranaro per 87-77.



