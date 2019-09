La Juvecaserta sbanca San Severo e fa due su due in Supercoppa

di Andrea Mozzi

Buona anche la seconda per la nuova Juvecaserta di Nando Gentile che vince il secondo match stagionale battendo in trasferta la Cestistica San Severo.



Anche ieri sera a fare la differenza è stata la qualità dei singoli a disposizione del coach casertano che ha visto la propria squadra alternare buone azioni altre confusionarie. Tutto sommato, tenendo conto che nessuno in questo momento della stagione può essere al top, c'è da essere soddisfatti della prova della Juve che ha distribuito bene i suoi punti e che ha saputo gestire al meglio le fasi più delicate della partita. Sugli scudi un Cusin autore di una prestazione di assoluta qualità nonostante le difficoltà fisiche naturali per un giocatore della sua stazza mentre l'americano Carlson ha brillato meno rispetto alla partita di domenica contro Roseto. Come accaduto domenica al PalaMaggiò, l'avvio di partita della Juvecaserta non è di altissimo livello: infatti, la Cestistica San Severo, pur non facendo nulla di particolare, prende un vantaggio. La partita sale di tono e gli attacchi iniziano a sovrastare le difese, ciò avvantaggia San Severo che, pur subendo le giocate di Cusin e Carlson, mantengono sempre la testa avanti e, dopo un buon momento alla fine del primo quarto, trovano addirittura il +7 sul 27-20. Al primo mini intervallo l'Allianza San Severo conduce per 27-22.



