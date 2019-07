JuveDecò, rush finale sul mercato: Gentile vuole l'ala forte Carlson

di Candida Berni Canani

Tre nomi, tre piste da seguire, tutte molto calde. Per il general manager della Juvecaserta Antonello Nevola sarà ancora una domenica di lavoro, sia per battere la concorrenza in un mercato che è entrato nella sua fase più convulsa, sia per restringere i tempi e definire il roster per essere al completo in occasione del raduno che per ora resta fissato per il 19 agosto. Alla combo guard statunitense Isaiah Swann e all'ala/ pivot polacca di formazione italiana, dal nome complicato da scrivere e difficile da pronunciare, Jakub Wojciechowski, sul taccuino dell'head coach Nando Gentile e della dirigenza bianconera ora si è aggiunto il cestista Mike Carlson, ala forte made in Usa su cui il club di Pezza delle Noci potrebbe puntare una volta definito il centro italiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO