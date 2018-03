di Stefano Prestisimone

In A1 femminile seconda trasferta consecutiva per la Dike Saces Napoli nel Round of Challenges del campionato, fase interlocutoria che precede i playoff. Dopo la sfortunata sfida contro la Reyer Venezia, domenica 11, alle 18 il calendario mette di fronte alle partenopee un'altra squadra assai competitiva, la Passalacqua Ragusa. A Venezia, una Dike falcidiata dalle assenze (mancavano Harmon, Cinioli e Bone, tre quinti dello starting five), dopo due ottimi quarti ha dovuto gioco forza arrendersi alle avversarie. Rispetto alla formazione scesa in campo sette giorni fa si spera di recuperare almeno la Harmon, giocatrice fondamentale per coach Molino. Ragusa precede di due lunghezze in classifica la Dike e una vittoria a favore delle siciliane si tradurrebbe nel terzo posto matematico in graduatoria alla vigilia dei play-off. Napoli però vorrebbe provare a sfilare dalle mani di Ragusa quel terzo posto che regala una parte del tabellone play-off decisamente meno complicato.

Questa classica della pallacanestro femminile italiana si potrà comunque seguire in diretta anche da casa attraverso il canale youtube della Lbf a partire dalle 17:45.

