La Gevi esonera coach Lulli: pagate le due sconfitte in fila

di Stefano Prestisimone

Non è un fulmine a ciel sereno perchè la decisione era nell'aria. Il Napoli Basket comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore coach Gianluca Lulli. Decisive le due sconfitte consecutive, la prima in casa con latina, la seconda ieri a Rieti. Un esonero-lampo che è figlio della scarsa convinzione da parte del presidente Grassi di confermare Lulli anche in serie A. In realtà si era ben capito che la fiducia era a tempo. Ed è bastata la brutta sconfitta di ieri sera a Rieti per 79-62 per far saltare la prima panchina della stagione. La guida tecnica della squadra in vista della prossima gara di campionato, in programma domenica prossima alle 18 al PalaBarbuto contro NoviPiu' Casale Monferrato, sarà affidata all'assistent coach Francesco Cavaliere. "La SS Napoli Basket, riconoscendo Gianluca Lulli di aver contribuito allo sviluppo del nuovo progetto basket a Napoli, lo ringrazia per il lavoro svolto, ed augura al coach le migliori fortune professionali", queste le parole del comunicato.

