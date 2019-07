La Gevi Napoli allunga la rosa: arriva il bosniaco Amar Klacar

di Stefano Prestisimone

Un baby- talento per la Gevi Napoli Basket. Il club partenopeo completa la rosa con l'innesto di Amar Klacar che sarà a disposizione di coach Lulli per la prossima stagione.

Play/guardia bosniaco classe 2000 di 199 cm, cresce nelle giovanili di Košarkaški Klub Radnički Goražde in Bosnia ed Erzegovina. Nel 2016/17 approda in Italia alla Next Step Academy di Rapallo, firmando con Catanzaro nella stagione successiva. Dopo un’ottima annata in C Silver con la società satellite Virtus e dopo aver conquistato il titolo Under 18 regionale, viene promosso in prima squadra in Serie B chiudendo l’annata con 5.5 punti di media, 2,4 rimbalzi e 1 assist per gara. Le sue qualità non sfuggono ai selezionatori di Bosnia-Erzegovina e gli consentono di entrare nel giro delle nazionali giovanili del suo Paese.

“Sono molto felice di aver trovato l’accordo con la società e di approdare in A2 in una piazza importante. Il progetto è davvero interessante e credo che non avrei potuto fare scelta migliore. - dice il giovane bosniaco - Farò parte di un gruppo molto esperto con elementi che conoscono benissimo la categoria: sono convinto che tutto ciò sarà importante per la mia crescita. Darò tutto me stesso, il coach e i miei compagni di squadra avranno sempre la massima disponibilità da parte mia. Non vedo l’ora di arrivare a Napoli ed iniziare a lavorare". Intanto prosegue a discreto ritmo la campagna abbonamenti del club. La squadra si radunerà, probabilmente, un pò prima del previsto visti gli impegni in programma all'inizio di settembre per la Supercoppa.

