La Gevi Napoli torna alla vittoria Battuta Scauri: ora è settima

di Stefano Prestisimone

Riecco la Gevi Napoli Basket che vince 86-69 e stoppa la striscia di 4 sconfitte in fila, regolando Scauri nel match casalingo di stasera, penultima giornata della stagione regolare. Gli azzurri salgono così a quota 34 punti, piazzandosi al settimo posto in classifica. Domenica a Catania ultima di campionato prima dei playoff con qualche piccola chance di arrivare al sesto posto in caso concomitanti risultati favorevoli. Napoli ha fatto il compitino al cospetto di un’avversaria non troppo combattiva, allungando con decisione solo a fine terzo quarto. Bene Bagnoli (26 punti e 12/15 al tiro), ottimo Molinari al suo high stagionale (16) con 3/3 da tre e positivo Chiera. Gloria anche per Puoti, autore di una prova solida, ancora giornata nera per Di Viccaro e Malagoli. Infortunio alla caviglia per Milosevic da valutare in settimana.

"Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi perchè non era semplice vincere dopo una striscia negativa - sottolinea coach Lulli (nella foto) -. Nel primo tempo abbiamo attaccato bene, mentre nel secondo tempo abbiamo alzato l'intensità difensiva. Sono contento anche per un giocatore come Puoti che si è meritato tutto il minutaggio possibile perchè si è fatto trovare pronto. Purtroppo abbiamo perso Milosevic che si è infortunato durante la gara. Scauri ha dimostrato di essere una buona squadra, noi ripartiamo da cose buone su cui abbiamo lavorato. Ora è importante recuperare la condizione fisica di alcuni elementi e eliminare gli acciacchi che ci hanno colpito. Andremo a Catania per vincere e puntare al miglior piazzamento possibile in vista dei playoff".







