La Nba per i ragazzi di Tam Tam: la missione di Cooper e Shaw

di Stefano Prestisimone

In missione per conto della Nba. Pomeriggio speciale con due ex stelle dei pro americani, Cynthia Cooper e Casey Shaw, sbarcati a Castel Volturno per diffondere i valori dello sport e dell'amicizia, la disciplina e il rigore. E per combattere la dispersione scolastica. Una tournèe nazionale che ha vissuto la tappa più suggestiva al palasport di via Occidentale, un ponte virtuale tra Usa, Africa e Italia, tra integrazione e canestri, con due campioni dello sport e della vita da cui trarre ispirazione. Una lezione speciale per i ragazzi di Tam Tam di Massimo Antonelli (nella foto di V.Alinei, la Cooper in primo piano mentre parla ai ragazzi, con alle spalle Shaw e Antonelli), progetto tutto riservato a figli degli immigrati che vivono in situazioni disagiate e che si sono appassionati allo sport dei canestri.

"Il basket ci ha sempre aiutato per migliorare l’autostima e la fiducia in noi stessa, bisogna essere concentrati e focalizzati sugli obiettivi. Lavoro di squadra, impegno, disciplina, ma anche determinazione, integrazione e divertimento: tutto questo è il basket e più in generale lo sport", hanno detto i due alfieri dello sport dei canestri.

Cynthia Cooper Dike è una delle più grandi giocatrici di pallacanestro femminile di sempre. È stata la prima giocatrice nella storia della WNBA a segnare 2.000 punti durante la sua carriera e nel 2011 è stata inserita nella Top 15 delle migliori giocatrici della WNBA, vincendo per quattro volte consecutive il titolo di Miglior Giocatrice nelle finali di WNBA. Ha giocato per diversi anni in Italia, prima nel Basket Parma e poi nello Sport Club Alcamo.

Casey Shaw, ex cestista statunitense è stato scelto dai Philadelphia 76ers con il numero 37 e dopo avere giocato 9 partite nella NBA nell 1998, è arrivato ai campionati europei. Nel settembre 2004 ha sposato un’italiana, ottenendo così l’accesso alla nazionale di basket. In Italia ha giocato in serie A con Cantù, nell’Olimpia Milano, a Trieste, nella Virtus Roma, nella Viola Reggio Calabria Pesaro e a Teramo. Durante la carriera in Italia, Shaw è stato premiato come miglior centro italiano nel 2005.



