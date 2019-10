di Gianluca Agata

Festa grande domenica 13 ottobre alla Polisportiva Pro Cangiani per celebrare l'inizio del 38esimo anno di attività. Un campetto di basket dal quale sono passati i campioni di ieri e che oggi vede la presenza quasi quotidiana di oltre trecento persone. E' verde il colore sociale come la speranza di coltivare giovani campioni e fare della polisportiva presieduta da Pierino Pastore un faro di uno tra i quartieri di Napoli che meno offre ai giovani della città. E allora si comincia alle 10.30 con la messa sociale celebrata dai parroci di Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani monsignor Raffaele Ponte e don Mimmo Garritani. Poi sul vicino campetto di basket presentazione di tutte le squadre di basket, dalle giovanili alla serie D: Under 13-14-15-16-18, serie D per un totale di oltre cento ragazzi che quotidianamente si divertono e lavorano con la palla a spicchi. In campo anche i 120 bambini del minibasket, uno dei gruppi più folti sul territorio cittadino. Poi l'Under 14 femminile che torna dopo un po' di assenza. Quella stessa Under 14 che ha lanciato Chiara Pastore, oggi a Venezia e nel giro della Nazionale. A livello maschile la Pro Cangiani ha lanciato Luigi Mallardo, stella della Partenope, Carmine Spinosa che ha vinto una coppa Korac a Rieti, ceduto dalla Pro Cangiani alla Partenope per tre palloni ai tewmpi del basket eroico. "Abbiamo tanti ragazzi che chiedono di poter giocare a basket - spiega il presidente della Pro Cangiani Piero Pastore - abbiamo bisogno di spazi per portare altri bambini al basket. E per questo vorremmo maggiore attenzione e dialogo con le istituzioni locali oltre che le scuole del territorio: Ignazio di Lojola, Cesare Pavese, Elio Vittorini". Alla manifestazione prenderanno parte anche il presidente della Federbasket regionale Manfredo Fucile e quello del Napoli basket Federico Grassi. Sabato 19 ottobre, poi, corso per l'uso del defibrillatore semiautomatico.

