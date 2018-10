La Sidigas Avellino parte bene: Cantù travolta

Inizia come meglio non potrebbe il campionato della Sidigas Avellino che, sul campo neutro di Pistoia, s'impone nettamente sulla Red October Cantù, uscita sconfitta per 98-81. Partita che in pratica dura 5' (10/14), perché poi Cole innesca il contropiede micidiale della Sidigas, che ha in Caleb Green un realizzatore formidabile. L'ala biancoverde, che realizza 17 punti già nei primi 10', chiuderà infatti con 32 punti, 15 rimbalzi e 42 di valutazione. Una partita eccezionale, che però non oscura il lavoro dei compagni, con ben cinque atleti in doppia cifra. La stella Cole, dopo un inizio in chiaroscuro, si carica la squadra sulle sue solide spalle con i 21 punti e 13 assist, che gli valgono un 31 di valutazione e la candidatura ad essere fra i migliori del nostro campionato.



Coach Vucinic non può disporre di Campani e di Campogrande, mentre il suo collega Pashutin non ha a disposizione l'ultimo arrivato Jefferson, non ancora tesserato. Ciononostante, la Sidigas controlla il match senza grandi affanni, grazie anche alle percentuali di tiro, ma anche alla caratura tecnica degli avversari. Il primo periodo si chiude sul 32 a 20, con il distacco invariato all'intervallo lungo (58/46). La Sidigas non molla, e respinge ogni tentativo di recupero degli avversari, che finiscono anche al - 18 (80/62), prima di chiudere la terza frazione sul punteggio di 80 a 65. L'ultimo periodo si gioca con intensità minore, perché i brianzoli non hanno né le capacità, né la forza per recuperare. Il match si chiude così sul 98 a 81.

