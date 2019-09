LeBron James a Marina del Cantone tra selfie e autografi sul mare

Anniversario di matrimonio in salsa caprese per il campione Nba LeBron James. L'americano ha pranzato da Tommaso allo Scoglio e dopo si è fermato a salutare tutti i suoi fan tra autografi e selfie a partire dal titolare Tommaso e dallo lo chef del ristorante. Tra i protagonisti anche il piccolo Giancarlo - 7 anni - tifosissimo di LeBron, il quale si è fatto autografare una maglia del campionissimo come indimenticabile ricordo della giornata.



