Maffezzoli rialza Avellino: «Sidigas obbligata a vincere»

di Giovanbattista La Rosa

«Domani abbiamo un solo risultato da dover acciuffare». Parola di coach Massimo Maffezzoli. Il tecnico è onesto ma soprattutto realista, sa che l'accesso ai playoff passa solo ed esclusivamente attraverso una vittoria contro Torino.



La Fiat non sta attraversando un momento positivo. In campo sono arrivate due vittorie fondamentali per la salvezza, ma il futuro lontano dal parquet è decisamente meno roseo. Per la società piemontese di Forni l'esperienza in serie A sembra giunta al capolinea. Avellino, tuttavia, non può e non vuole mettere il naso in casa altrui: «Le vicende degli altri ci riguardano sino ad un certo punto replica il tecnico della Scandone domani dovremo pensare soltanto a noi stessi. Con la vittoria di Pistoia i nostri avversari arrivano più leggeri a questo appuntamento». Maffezzoli chiede una Scandone famelica, sa che l'aggressività difensiva farà la differenza. «C'è bisogno di mettere la partita su binari a noi favorevoli». Gli avversari guidati in campo da Peppe Poeta si sono compattati nelle ultime settimane ed hanno raggiunto due risultati chiave per la salvezza. La dirigenza piemontese voleva delle vittorie, sono puntualmente arrivate. «Solitamente, noi ci siamo passati, in momenti difficili le squadre sanno trovare coesione».



