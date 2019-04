Maffezzoli sferza la Sidigas: «Voglio una squadra aggressiva»

di Giovanbattista La Rosa

Il nuovo corso della Scandone Avellino si chiama Massimo Maffezzoli. Il tecnico veronese da qui alla fine del campionato avrà il compito di condurre la Sidigas ai playoff o comunque ad una onorevole conclusione.



Voglia e determinazione hanno contraddistinto le prime ore da capo allenatore del coach biancoverde. «Faremo parlare il campo», afferma. Lo stile è differente da quello del predecessore. La pacatezza di Vucinic viene messa nel dimenticatoio, per le ultime cinque gare di campionato spazio alla voglia di vincere di un Maffezzoli rampante e desideroso di farsi ricordare non solo per essere l'assistente di Meo Sacchetti in Nazionale. Avellino ha bisogno di un allenatore con un atteggiamento propositivo, che magari in allenamento alzi la voce per strigliare i giocatori, che dovranno sottostare alle direttive tecniche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO