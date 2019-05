Maffezzoli rialza la Sidigas Avellino: ​«Crediamoci, non è finita qui»

di Giovanbattista La Rosa

Milano non molla la presa, espugna il DelMauro ed allunga la serie fino a gara 5. La squadra di Simone Pianigiani non ha alcuna voglia di abdicare ed in campo lo si è visto. L'intensità dell'Olimpia è stata ben differente da quella mostrata mercoledì sera. Tutt'altro atteggiamento difensivo, grande aggressività ed anche offensivamente si è visto un gruppo giocare insieme con un Nunnally in versione MVP.



«Non dovevamo pensare ad un'eliminazione, ma all'opportunità di vincere per andare avanti nei playoff», ha dichiarato coach Pianigiani a fine partita. Avellino, con Costello rispedito in campo, ha fatto il possibile dando ciò che è rimasto nel serbatoio, ma gara 4 non l'ha mai condotta ed ogni volta che ha tentato di rientrare in partita l'Armani ha trovato sempre il modo di respingerla. «Ringrazio il pubblico per l'aiuto che ci ha dato dichiara Massimo Maffezzoli questa sconfitta non è un de profundis, andremo a Milano per tentare di giocare la nostra partita. Purtroppo nel primo tempo di questa partita ci siamo disuniti e non siamo stati capaci di essere all'altezza della prestazione che sarebbe servita per vincere. Forse oggi abbiamo avvertito un po' di pressione in più».



