Maxibasket-show in Finlandia: i Vesuvians sesti al mondiale

Un sesto posto nel carniere e un percorso esaltante. Ai mondiali di maxibasket di Helsinki i Vesuvians, selezione nazionale che partiva da Napoli ma che annoverava tra le sue file anche giocatori di altre regioni, ha chiuso la sua avventura nella categoria over 55 con un piazzamento prestigioso, sfiorando l’ingresso tra le prime 4 che avrebbe voluto dire medaglia di bronzo e perdendo poi al supplementare la finale per il 5° e 6° posto con l’Australia di Murray Schields pivot di 2,12 che ha giocato nella serie A australiana, con una parentesi italiana (nella foto le due squadre a fine gara). 280 squadre da ogni parte del mondo si sono affrontate in tutte le categorie, dall’over 35 all’over 80, uno spettacolo sportivo davvero straordinario e un grande esempio per i giovani. Dopo aver vinto il girone, battendo nell’ordine Brasile, Finlandia e Germania, i Vesuvians si sono visti modificare il tabellone per la regola che non prevede due squadre della stessa nazione in finale. Confronto obbligatorio dunque nei quarti con la super Italia allenata da Lino Lardo (poi medaglia d’oro in assoluta scioltezza) e sconfitta che ha portato il team allenato da Paolo Calcagni a giocarsi per il quinto posto. Il roster del Vesuvians è formato dai napoletani Stefano Prestisimone (capitano), Bruno Arpaia e Roberto Lanzano, dai pugliesi Gianfranco Lenzu, Tommaso Leucci, Raffaele Mastrorosa e Tonio Caio, dai toscani Luca Magni e Paolo Mazzinghi, dal laziale Alessandro Caruso. Undicesimo posto nella categoria over 60 per i Golden Players di Virgilio Marino che hanno pagato l’inserimento in un girone impossibile e un quarto di finale contro i campioni del mondo americani, finendo per dover giocare così per le posizioni di rincalzo. Ora per tutti prossimo obiettivo gli Europei di Malaga nel 2020.

