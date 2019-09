Mondiali, la Francia elimina gli Usa: Dream Team battuto ​dopo 13 anni

Una sconfitta annunciata dal primo al quarantesimo minuto. Gli Stati Uniti salutano il mondiale sconfitti da una Francia perfetta. Al Dongguan Basket Center finisce 89-79. Decisivo l'ultimo quarto dei francesi da 26-16. Fournier e Gobert decisivi rispettivamente con 22 e 21 punti (per il lungo anche 15 rimbalzi). De Colo ne mette altri 18. Non bastano i 29 punti di Donovan Mitchell. La Francia vola in semifinale e, quasi sicuramente, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (se la Repubblica Ceca perderà contro l'Australia). Per Gli Usa, i più brutti visti negli ultimi anni, un tonfo clamoroso dopo 13 anni di imbattibilità in campo internazioonale.



Avvio senza paura per la Francia, che non ha mai battuto gli Usa nella sua storia. Fournier e Gobert regalano il primo vantaggio, 5-6, poi 8-12 al sesto. Gli Usa sono quasi esclusivamente tiro da tre ma le percentuali non sono eccelse. Il primo quarto si chiude 18-18. De Colo e Albicy inventano, Francia avanti 22-27 al 13esimo. Gli Stati Uniti giocano sotto ritmo e i francesi vanno a nozze. Gobert mette i liberi del 29-36 al 17esimo. Al riposo lungo è 39-45.



Vantaggio francese in doppia cifra, 43-53, al 24esimo. Stati Uniti anche in bonus falli. Nel momento peggiore, Donovan Mitchell prende per mano i compagni, ricuce e pareggia, 60-60 al 27esimo. Dopo lunghissimi minuti, Team Usa mette il naso avanti e chide avanti 66-63 il terzo periodo. Gli Usa si mettono finalmente a giocare, Kemba Walker regala il 72-65 al 32esimo. La Francia non molla un colpo, Ntilikina mette la tripla del 76 pari, Fournier e Gobert il nuovo vantaggio, 76-80 al 37esimo. Ultimo minuto da vivere. Gobert stoppa Mitchell a 53 secondi dalla fine, De Colo mette i liberi del 78-84, Walker prende un fallo su un tiro da tre sbilenco, sbaglia due dei tre liberi, 79-84 a 40 secondi. Palla rubata ma errore Usa. De Colo non perdona con i tiri liberi, gli Stati Uniti sbagliano una rimessa elementare, finisce 79-89. La Francia è al 99 per cento anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

