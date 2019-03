Moretti nella storia: primo italiano alle Final Four del torneo Ncaa

di Stefano Prestisimone

Davide Moretti porta il basket italiano nella storia: con la sua Texas Tech, outsider assoluta e già sorprendentemente alle Final Eight, è diventato il primo giocatore azzurro di sempre ad approdare alle Final Four della Ncaa americana, il campionato universitario che in Usa è seguito come e più della Nba e che si gioca in impianti giganteschi da oltre 20mila spettatori sempre esauriti. E Moretti, (figlio di Paolo, ex ottimo giocatore a Verona e Virtus Bologna e ex coach in serie A a Varese, Pistoia), il miracolo lo ha fatto da protagonista, infilando due triple decisive nei minuti finali della sfida all'ultimo sangue contro Gonzaga (vinta 75-69), favorita della vigilia e squadra nella quale c'è un altro italiano, l'assistent coach Riccardo Fois.



È stata una sfida tra il miglior attacco, quello di Gonzaga, e quella che si è rivelata la miglior difesa della nazione, esibita da Texas Tech, che ha tenuto gli avversari 19 punti sotto la loro media stagionale da 88 a gara, costringendoli al 42.4% dal campo e il 27% da tre punti. Moretti, play titolare e già straordinario nel match che aveva portato Texas alle Final Eight con 15 punti, è stato perno fondamentale nel colpaccio ai danni di Gonzaga con due triple, una per il +5 a 3'49'' dalla fine, l’altra per il +6 a 1'50'' e soprattutto in un momento in cui i compagni si erano bloccati offensivamente. Moretti, seguito dalla famiglia per le ultime due partite ha portato a un risultato storico anche Texas Tech, che non era mai riuscita ad arrivare alle Final Four.



L’appuntamento è ora fissato al prossimo weekend, dove le quattro migliori squadre della nazione si affronteranno a Minneapolis per incoronare la vincitrice del Torneo NCAA.

