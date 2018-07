Napoli, arriva la superstar LeBron: il nuovo Laker sbarca in costiera

di Gennaro Arpaia

Il mondo parla di lui. LeBron James, 34enne superstar del basket americano e globale, ha messo piede in Italia per festeggiare al meglio il suo passaggio ai Los Angeles Lakers. Dopo il si ai gialloviola, un contratto da oltre 150 milioni in quattro anni, James è atterrato nel pomeriggio all'aeroporto di Pontecagnano per spostarsi sul vicino isolotto de Li Galli, piccolissimo arcipelago formato da tre isolotti che si affacciano tra Capri e Positano.



LeBron non è una novità per il mondo cestistico americano nel Sud Italia. Prima di lui, negli anni scorsi, altri campioni ed ex campioni della NBA avevano fatto tappa in costiera, tra Sorrento e le isole, su multimilionari yacht. Per la nuova stella dei Lakers qualche giorno di relax in Europa prima di rituffarsi nella nuova avventura in California.

