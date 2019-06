Napoli in A2 con il titolo di Legnano: «Era il nostro obiettivo primario»

di Stefano Prestisimone

La Napoli del basket fa festa. È durato solo un anno il purgatorio della B, il club del presidente Grassi (il primo a sinistra nella foto) ha rivelato il titolo di A2 dal Legnano, club milanese che non è riuscito a trovare le risorse per proseguire la sua attività nel secondo campionato nazionale. Oggi pomeriggio l’ufficialità di una notizia che era nell’aria già da tempo e che Legnano ha reso nota attraverso una conferenza stampa in streaming.



Il Napoli Basket ripartirà dunque dalla A2, da un roster che sarà rinnovato nella quasi totalità (resteranno il coach Lulli, Milani, Dincic e Milosevic) e a cui bisognerà aggiungere le pedine giuste. Un lavoro affidato ad Antonio Mirenghi e allo stesso coach che sono già all’opera. Due gli americani da scegliere (probabile siano un play e un lungo) e la possibilità concreta di poter trovare sponsorizzazioni adeguate, che invece in B latitavano. Dunque l’operazione voluta da Federico Grassi e dai suoi soci Tavassi e Amoroso è andata a buon fine e riporta Napoli sotto i riflettori del basket che conta. Nella casa rinnovata del Palabarbuto ora si spera di poter accogliere un pubblico importante attraverso una campagna abbonamenti che è già allo studio.



«L'attribuzione del titolo di serie a/2 a Napoli, quando saranno completate tutte le varie e complesse procedure regolamentari, sarà il frutto, e la naturale conseguenza, dell'originario progetto della nostra società – dice il presidente Grassi -. L'obiettivo primario, insieme ai miei soci Tavassi ed Amoroso, era quello di poter riportare quanto prima la città di Napoli nel basket che conta dove merita di essere. Non vediamo l'ora, nel rinnovato impianto del PalaBarbuto, di poter riabbracciare i tanti tifosi del Napoli Basket, che con la solita passione ci sosterranno ed accompagneranno nella nuova impegnativa avventura».



Il comunicato ufficiale del club recita così: «Il Napoli Basket comunica di aver definito con Legnano l'attribuzione del titolo sportivo di Serie A2 della Lega Nazionale Pallacanestro ai sensi dell'art.140 bis del Regolamento Organico, così come disposto nella delibera n.35/2019 del Consiglio Federale della FIP del 03.06.2019. Al termine delle procedure regolamentari, il Napoli Basket avrà la possibilità di partecipare, nella prossima stagione 2019-2020, al campionato di Serie A2 della Lega Nazionale Pallacanestro, disputando le gare interne nel rinnovato impianto del PalaBarbuto».

