Napoli Basket, addio sogni di gloria: Palestrina vince e la elimina

di Stefano Prestisimone

Il Napoli Basket esce sconfitto per 83-65 in gara 5 di semifinale playoff di B a Palestrina e chiude qui la sua corsa nel campionato. Partita che ha visto i laziali sempre al comando con Napoli ad inseguire senza mai riuscire ad impensierire i padroni di casa. Bagnoli (20), Chiera (14) e Erkmaa (10) i migliori realizzatori per la Gevi che non ha avuto la forza di replicare alle bordate da 3 dei tiratori di Palestrina e di un Beretta molto ispirato. Guarino non è riuscito a dare l’apporto sperato per il problema muscolare che ha condizionato i suoi playoff, Bagnoli si è ritrovato subito carico di falli, Milani e Di Viccaro sono rimasti alla finestra, senza mai incidere, Dincic non pervenuto. Ma resta comunque più che positiva la stagione della squadra allenata da Lulli, che nonostante sia stata costruita in fretta è arrivata alle soglie della finale playoff.



«Innanzitutto facciamo i complimenti a Palestrina che ha giocato Gara 5 con maggiore energia. Ai miei giocatori va un grandissimo ringraziamento per aver dato tutto in questa serie. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Non sono bastati orgoglio e determinazione, ma sono certo che la delusione di questa sera potrà trasformarsi in qualcosa di importante che rimarrà a noi tutti per un percorso condotto con grande dignità. Abbiamo cercato di onorare sempre la maglia azzurra per la sua grande importanza. Si chiude la stagione ed avremo il tempo per tracciare un bilancio generale, ma credo che tutto l'ambiente sia soddisfatto di questa annata. Ringrazio veramente tutti: dalla proprietà allo staff tecnico e dirigenziale. Un grazie speciale ai nostri tifosi che non ci hanno mai fatto sentire soli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA