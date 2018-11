Napoli Basket, novità dal mercato: arriva l'argentino Adrian Chiera

di Stefano Prestisimone

L’operazione per aggiungere un giocatore importante sotto canestro non è ancora stata conclusa per la penuria di elementi disponibili in quel ruolo. Ma nel frattempo il Napoli Basket non sta con le mani in mano e aggiunge un tassello importante al suo roster, Adrian Ignacio Chiera, argentino di Cordoba, 1,90, classe 1994, cresciuto a Rimini, una guardia capace di giocare anche da play che, nella scorsa stagione in B a Cento, conclusa con la promozione in A2, ha chiuso con circa 12 punti per gara in 26’ con eccellenti percentuali (l’87% dalla lunetta, il 58% da due punti e il 46% da tre). Una aggiunta di ottimo livello per aumentare la pericolosità offensiva, viste le difficoltà in questa prima poarte di stagione, e sempre in attesa di inserire un giocatore sotto canestro. Chiera giocherà già domenica prossima a Matera. Tramontata la pista di Paesano, che rimane a Reggio Calabria dopo che il club ha risolto parzialmente i problemi economici, e ferma la pista Sylvere Bryan, si continua a monitorare il mercato.



