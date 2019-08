Napoli Basket riparte dalla A2: ​«Riportiamo il club dove merita»

di Gennaro Arpaia

Day 1. Anzi, day 2 per il nuovo Napoli Basket che si è rivisto per la prima volta ieri pomeriggio al PalaBarbuto. Quattro chiacchiere in mezzo a tanti sorrisi e nuovi volti. Nuovi perché nuova è anche la categoria: niente più l’amare B, spazio ad una A2 tutta nuova e che ora riparte anche dall’azzurro. «È stato bello vedere già l’affetto dei tifosi, mi aspetto tanto da loro», ad aprire le porte di casa Basket Napoli nel giorno del media day organizzato dalla società ci pensa Gianluca Lulli, una delle poche pedine riconfermate rispetto ad un anno fa. «Ripartiamo con voglia ed entusiasmo» ha detto il coach di Napoli.







E anche con una squadra rinnovata. Un mercato importante quello portato avanti dalla società azzurra che ha dimostrato ai tifosi la voglia di far bene e la solidità finanziaria - negli ultimi anni mai così scontata - prima acquistando il titolo di categoria, poi con una campagna acquisti di assoluto livello. «La società ha fatto degli sforzi importanti, ora starà a noi fare bene in campo. I presupposti sono buoni, abbiamo un poster di assoluto livello con giocatori che hanno sposato il progetto. Speriamo ora di far felici i napoletani, questo entusiasmo e questa curiosità ci daranno la carica per riportare Napoli dove merita», ha detto Lulli che con un largo sorriso ha abbracciato questa mattina Brandon Sherrod, in attesa che arrivi anche l’altro americano Roderick.



L’azzurro lo ha già in testa - e tra i capelli - anche Daniele Sandri, tra i colpi di mercato più importanti per questa nuova stagione. «Le sensazioni sono buone per ora, abbiamo un bel gruppo, dobbiamo ancora conoscerci bene ma le impressioni sono positive», ha detto il neo azzurro passato da piazze storiche del basket italiano come Siena e Roma prima di arrivare a Napoli questa estate. «Si stanno tutti dando da fare, ma teniamo i piedi per terra: siamo una neo promossa, bisogna lavorare tanto prima di dichiarare obiettivi. Meritiamoci la fiducia del pubblico sul campo».

