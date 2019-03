Napoli Basket, test durissimo: arriva la corazzata Palestrina

di Stefano Prestisimone

Undici vittorie in fila, poi due ko consecutivi, di cui l'ultimo piuttosto piuttosto pesante a Palermo. La Gevi Napoli Basket torna in campo domani alle 18 al palasport di Casalnuovo per provare a riprendere la marcia. Gli azzurri ospiteranno il Palestrina dell'ex coach Ciccio Ponticiello, il tecnico che due anni portò il Cuore Napoli dalla serie B alla serie A2. Il match, valevole per la 27ª giornata del campionato di B, la quart'ultima della stagione regolare, è assai insidioso per i partenopei perchè di fronte si troverà un team in gran forma e che occupa attualmente la seconda posizione in classifica, a quota 42 punti, alle spalle della Decò Caserta. All’andata Palestrina si impose su Napoli con il punteggio di 77-52, dominando in lungo e in largo una gara con qualche scintilla tra l'ex coach azzurro e Dario Molinari, giocatore ex Palestrina da quest'anno a Napoli.

"Meritiamo di fare una grande prestazione visto il lavoro svolto in settimana. Sono convinto che giocheremo con grande aggressività, energia e ritmo contro una squadra molto forte - sottolinea il tecnico Gianluca Lulli -. Dobbiamo essere competitivi e all'altezza, cercando di portare a casa quella che sarebbe una grande vittoria. Affrontiamo la squadra più in forma del momento e tra le prime 4/5 squadre dell'intera serie B per talento, esperienza, profondità del roster e per guida tecnica. Abbiamo bisogno di essere competitivi per dare una risposta a noi stessi e cercare di riprendere il cammino interrotto. Veniamo da una settimana positiva e vogliamo riversare in campo voglia e cattiveria agonistica. Mi aspetto tanta gente al palasport per spingerci verso quella che sarebbe una grande impresa".

