Napoli, ecco Gracia de Torres: la nuova regina del Palabarbuto parla spagnolo

di Stefano Prestisimone

Lui, Daniele Sandri, 28 anni, 1,97, è un italiano di sangue caraibico e di pelle ambrata, padre italiano, mamma dominicana. Lei, Gracia de Torres è una modella spagnola di 31 anni, nata in Almeria, nota per la sua partecipazione all'Isola dei famosi nel 2016 e poi a Ciao Darwin nel 2019 come prima donna dello show di Paolo Bonolis, una ragazza bella, spigliata e simpatica con 4 cagnolini al seguito e 360mila followers su Instagram. Sandri è stato ingaggiato dalla GeVi Napoli Basket per la stagione di A2 e lei, che lo ha sposato un anno fa, lo seguirà qui a Napoli, città che entrambi adorano. «Io a Napoli avevo lavorato un po' nel recente passato ed è una città che amo», sottolinea lei.



Lui, che si presentato alla conferenza stampa sulla terrazza di D'Angelo Santa Caterina con i capelli azzurri, rivela: «Avevo Napoli in mente da qualche mese, sognavo di poter giocare qui, e quando è arrivata la proposta mi si è aperto il cuore. Una meravigliosa coincidenza. Per me è una fortuna far parte di questo progetto. Gli obiettivi sono alti ed è gusto che sia così, altrimenti non varrebbe la pena esserci e basta. Ci sono tutti i presupposti affinché questa sia un’avventura positiva. Prima di tutto ci tengo a dire un cosa a cui tengo molto: Maradona è meglio ‘e Pelè». Nella conferenza è stata presentata anche la nuova partnership tra la GeVi Napoli Basket e EYE Sport, nuovo sponsor tecnico del club. Presenti all’evento lo storico patron di D’Angelo Santa Caterina Michele Giugliano, il presidente del Napoli Basket Federico Grassi, con i soci Francesco Tavassi ed Alfredo Amoroso, ed Alessandro Ariu e Luigi Boccia in rappresentanza di EYE Sport.



«Con l’aiuto e il supporto dei miei soci Tavassi ed Amoroso abbiamo costruito un roster che sono certo darà molte soddisfazioni ai nostri tifosi. La nostra parte la stiamo facendo, spero altrettanto facciano, così come più volte ci hanno assicurato, le istituzioni. Abbiamo un incontro per l'utilizzo del Palabarbuto con l'assessore Borriello”. "Ci abbiamo creduto sempre, anche nei momenti di difficoltà. Siamo orgogliosi e soddisfatti perchè l’idea che abbiamo avuto due anni fa era quella giusta», aggiunge Tavassi.



«Quella del Napoli Basket è un’avventura che ci ha sempre entusiasmato - ha concluso Alfredo Amoroso -. Per questo motivo la mia famiglia ha deciso di unirsi a questo progetto con Generazione Vincente. Abbiamo in cantiere tantissime iniziative che possano coinvolgere bambini e famiglie nella nostra rinnovata casa del PalaBarbuto».

