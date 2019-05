Napoli fallisce il colpo da ko: si torna a Palestrina per gara 5

di Stefano Prestisimone

Napoli manca il colpo da ko sul suo parquet e fallisce l'obiettivo di sbattere fuori Palestrina dai playoff e dalla lotta per salire in A2.Ora si torna mercoledì sera in terra laziale per una gara-5 che vede favoriti i padroni di casa. Ma che la Gevi può provare a far sua se giocherà come in gara 1. A Casalnuovo, in un papasport gremito, gli azzurri alla lunga hanno pagato dazio contro i laziali, in buona serata e trascinati da Ochoa. La Gevi non è stata in grado esprimersi come nelle precedenti partite, soprattutto si è scoperta dannatamente sprecona, con 16 palle perse e sole 3 recuperate, un dato che chiarisce come gli azzurri siano rimasti vittima delle pressione. Anche il fiato corto ha fatto la sua parte, ma moltissimo ha inciso anche l’infortunio di Guarino, arrivato nella prima parte e che ha privato la squadra del capitano e del leader. Chiera strepitoso nel finale, indomabile, Bagnoli (nella foto) favoloso per metà gara poi in calo netto. Dincic molto alterno, con cose buone e sciocchezze colossali, come la palla persa nel finale sul -3. Male Di Viccaro, così così Milani e Erkmaa, generoso Molinari ma anche lui con qualche errore pesante, impalpabile Malagoli. Non impiegato Milosevic, che Lulli ha lasciato in panchina preferendo l'esperienza di altri. Azzurri avanti all'inizio con grande autorità, poi una volta raggiounti e superati, non più in grado di ribaltare la situazione. “Facciamo i complimenti ai nostri avversari in grado di restare lucidi nei momenti topici - dice Lulli a fine gara -. Abbiamo faticato tantissimo nel secondo quarto in cui abbiamo perso per infortunio il capitano Guarino, davvero sfortunato in queste semifinali. Nonostante tutto ci abbiamo provato in tutti i modi, rientrando alla fine. Peccato per i tantissimi errori sotto canestro e per l'eccessiva stanchezza che ci ha indotto a prendere scelte sbagliate. Non siamo stati impeccabili. Ci prepariamo per il match decisivo di mercoledì. Non faremo passi indietro e cercheremo di giocare di squadra in un ambiente caldo che supporterà la squadra di casa dall'inizio alla fine. Abbiamo il dovere di replicare l'atteggiamento di gara 1 e gara 2, è una partita da dentro-fuori per entrambe e per questo ci giocheremo le nostre chance”.

