Cuore Napoli gioca per restare in A2: domani la prima sfida con Roseto

di Stefano Prestisimone

Comincia domani alle 18 l'ultimo atto dei playout per il Cuore Napoli Basket, che in questo secondo turno con gara-1 a Roseto, prova a compiere il miracolo. I partenopei l'affrontano senza il loro miglior giocatore, Elston Turner, infortunato alla caviglia nella gara di giovedì 3 maggio e ancora non in grado di scendere in campo nonostante le cure a cui è stato sottoposto immediatamente dopo la distorsione. La speranza è di recuperarlo per gara-2 di giovedì prossimo alle 21 al Palabarbuto. Pronostico sfavorevole agli azzurri in questa prima sfida, dunque, anche se nella post season tutto può sempre accadere. Coach Bartocci proverà a mischiare le carte, ma resta la difficoltà di un organico ridottissimo e che si basa soprattutto su Mascolo e sull'altro americano Thomas (foto). Roseto è una piazza storica in declino ma ha un fattore campo molto importante, con pubblico appassionato e caldissimo. Per espugnare il parquet abruzzese di vuole una vera e proprian impresa.

