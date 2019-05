Le stelle del basket Usa Casey Shaw e Cinthia Cooper incontrano gli studenti del Nitti

Le stars NBA e WNBA Casey Shaw e Cinthia Cooper hanno incontrato gli alunni del Liceo dell’Istituto Nitti di Napoli, per il programma “Sports Diplomacy” del Dipartimento di Stato Americano. La Cooper e Shaw, dopo la presentazione della dirigente scolastico Annunziata Campolattano, hanno raccontato la loro esperienza nel basket e hanno parlato dell'influenza positiva dello sport nella loro vita. Tema dell’incontro è stato il bullismo e il cyberbullismo. Sono intervenuti anche il Maggiore dei carabinieri Gianluca Galiotta, comandante della compagnia di Bagnoli, che ha spiegato agli alunni l'importanza dello sport e della scuola per combattere l’illegalità, e Manuela Capezio che ha portato ai ragazzi i saluti da parte dell’assessore comunale Lucia Fortini. Gli studenti hanno rivolto molte domande alle «stars» e uno di loro, in particolare, ha raccontato la sua esperienza con il bullismo durante una partita di pallanuoto in serie A. Alla fine dell’incontro i ragazzi hanno giocato a basket con i due atleti americani nella palestra della scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA