Nasce l'All Star Campania Master: idea di Dalla Libera e Buongiovanni

L’idea di creare una rappresentativa over45 di vecchie glorie del basket, All Stars Campania è stata partorita da Giovanni Dalla Libera e Mauro Buongiovanni. Parteciperanno al progetto nomi del calibro di Pino Corvo, Mimmo Morena, Sergio Mastroianni, Gennaro Scala. La prima uscita sarà ad Ischia il 3 luglio, si lavora per bissare a Salerno e Caserta.



Spiega Dalla Libera. «Mi sono sentito in dovere di fare qualcosa per onorare la storia del basket campano. Con ‘All Stars Campania’ vogliamo portare la nostra esperienza in giro per la regione, nella speranza di essere da esempio per i giovani. La prima amichevole si terrà ad Ischia». Gli fa eco Buongiovanni: «Appena mi è stato proposta l’idea di formare una squadra over45 di grandissimi atleti ho accettato subito. La voglia e il piacere di divertirsi giocando a basket è tanta. C’è la volontà di farlo anche per scopi “speciali”».

