Milwaukee in semifinale con Boston, Utah e Houston a gara 5

Grazie ai 41 punti, 9 rimbalzi e 4 stoppate di Giannis Antetokounmpo i Milwaukee Bucks hanno chiuso sul 4-0 la serie contro i Detroit Pistons e sfideranno i Boston Celtics nella semifinale di Conference. Per i Pistons non serve il rientro in organico di Blake Griffin, che mette a referto 22 punti con 6 assist e 5 rimbalzi, mentre il top-scorer è Reggie Jackson, con 26 punti e 5 triple a bersaglio. Nella Western Conference, gli Utah Jazz allungano la serie contro gli Houston Rockets, trascinati da Donovan Mitchell con un 107-91. Mitchell segna 19 dei suoi 31 punti negli ultimi 12' di gioco. Positive anche le prestazioni di Jae Crowder (18 punti), Ricky Rubio (18 e 11 assist) e Royce ÒNeal (doppia-doppia da 11 e 11 rimbalzi dalla panchina). Gara 5 è in programma a Houston nella notte tra mercoledì e giovedì, quando i Rockets in vantaggio 3-1, si giocheranno il secondo match-point per chiudere la serie.

