Playoff Nba, Bucks avanti nella finale a Est: battuti i Raptors

In gara 1 disputata al Fiserv Forum i Bucks si impongono 108-100 grazie a uno straripante Brook Lopez autore di 29 punti di cui 13 nell'ultimo e decisivo quarto, bene anche Giannis Antetokounmpo, 24 punti protagonisti del successo in rimonta. Milwaukee subito avanti nella finale di Eastern Conference contro Toronto. La sfida comincia con Toronto subito determinata che passa avanti 34 a 23, all'intervallo gli ospiti guidano 59-51. Il gap resta pressoché invariato nel terzo parziale, si decide tutto nel finale con Milwaukee a rincorrere con 7 punti di ritardo. A 9'56 dalla sirena è Mirotic dalla lunetta a ristabilire la parità, Toronto si riporta avanti ma i Bucks non mollano e a 4«48 dalla sirena sono nuovamente avanti. A 2'20 dalla fine è Brook Lopez a firmare i canestri del definitivo sorpasso, 101-100, i Raptors si arrendono e i padroni di casa chiudono a +8. Per Toronto, che può recriminare per aver dilapidato un vantaggio massimo di 13 punti, da segnalare i canestri di Kawhi Leonard, 31 punti, e Kyle Lowry, 30. La sfida prosegue, sempre a Milwaukee, col secondo round in programma venerdì.

