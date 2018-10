Una prova stellare di Stephen Curry trascina i Golden State Warriors (4-1) al successo casalingo per 144-122 sui Washington Wizards (1-3). Il numero 30 dei campioni Nba in carica firma 51 punti, con uno stratosferico 11/16 da tre punti (15/24 dal campo) a cui aggiunge 4 rimbalzi e tre assist. Oltre a Curry tra i californiani sugli scudi Kevin Durant a referto con 30 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Ai capitolini non bastano i 23 punti di Bradley Beal. Prima vittoria stagionale per i Los Angeles Lakers (1-3) che passano in trasferta sul campo dei Phoenix Suns (1-3) per 131-113. Tra i californiani doppia doppia da 19 punti e 10 assist per LeBron James e 23 punti, 8 rimbalzi e 8 assist di Lance Stephenson. Nella franchigia dell'Arizona buone prestazioni del 'rookiè Deandre Ayton (22 punti e 11 rimbalzi) e di Devin Booker (23 punti, 7 rimbalzi e 7 assist). Sconfitta sconfitta casalinga per i San Antonio Spurs (2-2) di Marco Belinelli che cedono 116-96 agli Indiana Pacers (3-2). Buona comunque la prova del 32enne bolognese che segna 16 punti ed è tra i più positivi dei suoi. I Pacers ringraziano in particolare Victor Oladipo (21 puniti e 9 assist) e Domantas Sabonis (16 punti e 10 rimbalzi).



Restano imbattuti i Toronto Raptors (5-0) che superano in casa 112-105 i Minnesota Timberwolves (2-3) con un super Kawhi Leonard da 35 punti e 5 rimbalzi ben supportato da Kyle Lowry (13 punti e 10 assist). I 'lupì, che devono rinunciare a Andrew Wiggins, lottano ma devono alzare bandiera bianca nonostante i 23 punti di Jimmy Butler. Terzo ko in 4 gare per Houston (1-3) che cade in casa per 100-89 contro Utah (2-2) malgrado il solita James Harden da 29 punti e 7 assist. I Jazz sono trascinati da Donovan Mitchell che realizza 38 punti, a cui aggiunge 7 assist e 5 rimbalzi.

