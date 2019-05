Nba, finale Eastern Conference: Toronto batte Milwaukee, serie sul 2-2

I Raptors superano 120-102 Milwaukee riuscendo ad agganciare sul 2-2 i Bucks nella serie valida per la finale di Eastern Conference Nba. In gara 4 la franchigia di Toronto ottiene la seconda vittoria consecutiva davanti al pubblico amico dell'Air Canada Centre partendo subito bene, 32-31 dopo il primo parziale, all'intervallo i Raptors sono avanti 65-55, margine che aumenta ulteriormente dopo il terzo quarto, 94-81, nel finale la squadra ospite non ha la forza di risollevarsi dal -13 arrivando ad avere un passivo di 25 punti e chiudendo a -18. A spingere i Raptors i canestri di Kyle Lowry, 25 punti, e Kawhi Leonard, 19. Per i Bucks 30 punti per Khris Middleton, 25 per Giannis Antetokounmpo. Giovedì notte gara 5 a Milwaukee.

