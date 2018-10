I Los Angeles Clippers mandano al tappeto Washington e centrano la quarta vittoria nelle ultime cinque gare in Nba. I californiani si impongono allo Staples Center per 136-104 e infliggono ai Wizards, orfani di Dwight Howard, la quinta sconfitta su 6 gare fin qui giocate in questa regular season. La vittoria dei Clippers è firmata da Tobias Harris con una doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi, mentre Danilo Gallinari pur non brillando al tiro contribuisce alla causa con 11 punti (3/11 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai tiri liberi), 7 rimbalzi e 2 assist in 26 minuti. Sorridono anche i campioni di Golden State, che pur complicandosi la vita nel finale riescono ad imporsi sul parquet di Brooklyn per 120-114. Sugli scudi i soliti Stephen Curry e Kevin Durant che insieme mettono a referto 69 punti. Per Curry 35 punti di cui 16 solo nel primo quarto, per Durant 34 punti. E arriva infine la prima vittoria stagionale anche per Oklahoma City, che supera i Phoenix Suns per 117-110 con 23 punti ciascuno di Paul George e Russell Westbrook. Tra i Thunder bene anche Nerlens Noel, autore di una doppia doppia da 20 punti e 15 rimbalzi.

