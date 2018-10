Nba, non basta super Gallinari: i Clippers ko con New Orleans

Sconfitta per i Clippers di Danilo Gallinari. La franchigia di Los Angeles perde 116-109 contro i Pelicans allo Smoothie King Center di New Orleans subendo il secondo ko stagionale in Nba dopo quattro partite. A spingere al successo i Pelicans, 3 vittorie all'attivo, Anthony Davis autore di 34 punti e 13 rimbalzi, 20 per Elfrid Payton, 18 punti a referto per il montenegrino Nikola Mirotic. Parte bene New Orleans avanti 27 a 26 dopo il primo parziale ma la formazione ospite reagisce arrivando all'intervallo lungo con un vantaggio di 62-59. Nel terzo quarto i Pelicans costruiscono la vittoria distanziando di 10 punti gli avversari, vantaggio che viene poi gestito fino alla sirena. In casa Clippers il migliore a canestro è Tobias Harris con 26 punti seguito a 24 da Gallinari, 6 rimbalzi e 1 assist per lui in 35 minuti, 17 punti per Lou Williams.

