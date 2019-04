Luke Walton accusato di violenza sessuale

L'ex allenatore dei Los Angeles Lakers, Luke Walton, e nuovo dei Sacramento Kings, è stato accusato nei giorni scorsi e denunciato dalla giornalista Kelli Tennant, presentatrice di Spectrum SportsNet LA, il network sportivo californiano che trasmette le partite dei gialloviola, di aver abusato di lei, forzandola ad un contatto fisico indesiderato nella sua stanza d'albergo, secondo quanto riportato da documenti presentati dall'accusa, resi noti da Tmz. Mark Baute, l'avvocato di Walton ha subito dichiarato l'innocenza del suo assistito «respingendo le accuse», e definendo Kelli Tennant come «un'opportunista e non una vittima, dichiarando che le sue accuse non sono credibile. L'intenzione è quella di dimostrarlo in tribunale». Anche i Lakers, ex franchigia di Waltan, hanno diffuso una nota in cui sottolineano come la squadra sia stata in questi anni del tutto estranea all'accaduto: «Non era ancora un nostro dipendente in quel momento: se lo fosse stato, avremmo immediatamente provveduto a fare indagini a riguardo e a denunciare i fatti alla Nba. Dato che al momento Luke Walton è sotto contratto con un'altra franchigia, preferiamo non aggiungere altro». Poi anche i Kings hanno fatto un comunicato in cui annunciato approfondimenti sul caso: «stiamo raccogliendo il maggior numero d'informazioni su quanto accaduto. Al momento non siamo in grado di aggiungere altro».

