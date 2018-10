Nba, LeBron James diventa il miglior marcatore in attività

I suoi 35 punti non sono bastati ai Los Angeles Lakers per superare i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, ma a LeBron James sono stati più che sufficienti per diventare il miglior realizzatore in attività della Nba: ha superato Dirk Nowitzki ed è diventato il sesto si sempre. L'asso di Akron ha toccato la scorsa notte quota 31.202 punti in carriera, superando di 15 il tedesco che attualmente è fermo per infortunio. Ora il prossimo obiettivo è raggiungere Wilt Chamberlain, che ormai è a portata di mano, con 31.419, ed entrare nella top five assoluta, dove si trovano altre leggende come Michael Jordan (quarto con 32.292), Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) e, sull'Olimpo, Kareem Abdul-Jabbar, a 38.387 punti in carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA