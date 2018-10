Nba, LeBron non basta ai Lakers: ko al debutto con Portland 128-119

I Portland Trail Blazers hanno battuto i Los Angeles Lakers 128-119 nel tanto atteso debutto della stella NBA LeBron James, che nonostante una buona prestazione sul campo con 26 punti, 12 rimbalzi e sei assist, non è riuscito a portare la vittoria nella sua prima partita nella Western Conference. I Lakers ora affronteranno gli Houston Rockets allo Staples Center di Los Angeles sabato, mentre i Trail Blazer affronteranno gli Spurs in casa. I Philadelphia 76ers hanno superato i Chicago Bulls 127-108. Ben Simmons realizza la sua prima tripla doppia stagionale, chiudendo con 13 punti, 13 rimbalzi e 11 assist, ma non da meno la prestazione di Joel Embiid, che mette a referto 30 punti e 12 rimbalzi. Mentre i Miami Heats si sono imposti sugli Washington Wizards 113-112 grazie ad un canestro di Kelly Olynyk a due decimi di secondo dalla fine.

