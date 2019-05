Nba, Philadelphia costringe Toronto a gara 7

Semifinali Nba agli sgoccioli e emozioni a non finire. Nella Eastern Conference infatti, in modo un pò inatteso, Philadelphia ha costretto i favoriti Toronto Raptors ad andare a gara 7 per decidere chi disputerà la finale. Nella partita giocata stanotte, e per la quale era atteso il punto della vittoria per la formazione canadese, i Sixers hanno invece vinto per 112-101 e pareggiato i conti sul 3-3. Tutta la squadra di Philadelphia è andata in doppia cifra, con Kawhi Leonard sugli scudi (29 punti e 12 rimbalzi) seguito da Jimmy Butler (25 punti e 6 rimbalzi). Sul fronte avverso, prestazione sotto tono per Joel Embiid, che si è fermato a 17 punti (ma con 12 rimbalzi). Nell'altra partita giocata stanotte, Portland ha battuto Denver per 119-108 e anche in questo caso il conto delle sfide è pari 3-3, quindi servirà gara 7 per decidere chi andrà in finale. Anche in questo caso risultato un pò a sorpresa, i favori del pronostico infatti erano tutti per i Nuggets. Miglior marcatore della gara Damian Lillard con 32 punti, mentre nella formazione rivale ha svettato Nikola Jokic con 29 punti.

