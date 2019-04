Playoff, vincono gli Spurs di Belinelli: Gallinari si arrende ai Warriors

Vittoria per Belinelli e gli Spurs, sconfitta invece per i Clippers di Gallinari. Sono i verdetti della notte Nba che ha visto in campo i due azzurri nel turno dei playoff. All'AT&T Center di San Antonio gli Spurs battono 118-108 i Denver Nuggets portandosi avanti 2-1 nella serie. Partono bene i padroni di casa che chiudono 31-22 il primo parziale arrivando all'intervallo lungo 61-58. Nel terzo quarto le distanze restano pressoché invariate, 88-84. Nel tempo finale una tripla di Malik Beasley porta a -2 i Nuggets che poi subiscono l'accelerazione della franchigia di casa che chiude a +10. Il migliore per gli Spurs è Derrick White, 36 punti, seguito a 25 da Demar DeRozan. Sei punti 2 rimbalzi e 1 assist per Marco Belinelli in campo per 17 minuti. Per i Nuggets da segnalare i 22 punti di Nikola Jokic. Male i Clippers di Gallinari che allo Staples Center vanno ko 132-105 contro i Golden State Warriors, i detentori dell'anello si portano sul 2-1 nella serie. Mai in discussione la sfida con la franchigia ospite avanti 73-52 all'intervallo lungo, subiscono un ritorno di fiamma della squadra di Los Angeles nel terzo quarto e nel finale chiudono a +27. Grande protagonista Kevin Durant con i suoi 38 punti seguito da Stephen Curry a 21. Per i Clippers il 'Gallò chiude con 9 punti 3 assist e 6 rimbalzi a referto in 26 minuti. 18 punti per Ivica Zubac.

