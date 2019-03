Houston vola con 50 punti Harden, ​Clippers vincenti senza Gallinari

Un James Harden stratosferico (50 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) abbatte Sacramento 119-108 e porta gli Houston Rockets in terza posizione di Conference, data la contemporanea sconfitta dei Portland Trail Blazers. Con Danilo Gallinari fermo ai box (problema alla caviglia), i Los Angeles Clippers superano senza problemi i Cleveland Cavaliers, arrivati alla quinta sconfitta consecutiva: 132-108 con sei giocatori in doppia cifra. Il ko di Sacramento regala indirettamente il pass dei playoff a San Antonio che entra nella post season per la 22ma stagione di fila. La corsa alle Finals si infiamma a Est, dove vincono Pistons, Nets, Heat e Magic, ma una resterà fuori. I risultati della notte: Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers 132-108 Houston Rockets-Sacramento Kings 119-108 Detroit Pistons-Portland Blazers 99-90 Brooklyn Nets-Boston Celtics 110-96 New York Knicks-Miami Heat 92-100 Indiana Pacers-Orlando Magic 116-121 Chicago Bulls-Toronto Raptors 101-124 Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers 109-118

© RIPRODUZIONE RISERVATA