Nba, Golden State batte Memphis e allunga in classifica su Denver

Golden State sempre più al comando nella classifica della Western Conference in Nba. Nel turno giocato stanotte i campioni in carica hanno battuto Memphis per 118-113 e consolidato il loro vantaggio su Denver. Nelle altre sfide di questo turno, vittoria di Oklahoma sui Pacers per 107-99, risultato che vale il settimo posto in classifica e ottime speranze di playoff. Senza storia la gara fra Portland già alle Finals e Chicago già fuori, con questi ultimi battuti 118-98. Anche Utah Jazz stacca di fatto il pass per i playoff con la vittoria sui rassegnati Lakers di Lebron James per 115-100. Grande spettacolo e record nella gara fra i Phoenix Suns, ultimi in classifica a ovest, e i Washington Wizards. Hanno vinto questi ultimi per 124-121, nonostante in campo avverso abbia svettato il 22enne Devin Booker autore di 50 punti (più 10 rimbalzi e 4 assist). Dopo i 59 punti segnati nella gara precedente, Booker è il più giovane giocatore della storia a realizzare almeno 50 punti in due gare di fila.

