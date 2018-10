Nba, terzo ko di fila per i Lakers di LeBron

Difficile a credersi, i Los Angeles Lakers di Lebron James hanno infilato la terza sconfitta nelle prime tre partite della regular season Nba. Un esito impossibile da immaginare alla vigilia di questo avvio di stagione che si sta rivelando tormentato per la formazione californiana, pur rafforzata con l'ingaggio del più grande dei campioni in attività. Nel turno di questa notte i Lakers sono stati sconfitti in casa dai San Antonio Spurs per 143-142, e proprio James -che pure ha messo a segno 32 punti, con 14 assist e 8 rimbalzi- si è mangiato all'ultimo secondo il canestro del sorpasso e della vittoria. Meglio di lui ha fatto a canestro il compagno Kuzma, 37 punti. Dall'altra parte hanno svettato Alridge con 37 punti e 10 rimbalzi e DeRozan con 32 punti e 14 assist. Buona anche la prova di Marco Belinelli, in campo per 23 minuti, e 15 punti a segno. Nelle altre gare della notte, i Toronto Raptors hanno battuto per 127-106 i Charlotte Hornets, mentre i Milwaukee Bucks vinto per 124-113 contro i New York Knicks. Sono tornati alla vittoria i Golden State Warriors, dopo la battuta d'arresto con i Denver Nuggets. Stanotte i campioni in carica hanno liquidato per 123-103 i Phoenix Suns. Infine, successo esterno di Washington Wizards su Portland per 125-124, e ko casalingo dei Boston Celtics con gli Orlando Magic per 93-90.

