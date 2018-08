Nichols, un tipo da Eurolega: «Avellino è una piazza ideale»

di Massimo Roca

«Questa banda è ancora in pista. Basta tenere carica la macchina della musica». Qualche nostalgico fan dei Pooh potrebbe commentare così il ritorno sul parquet di una Sidigas rinnovata. Si è cambiato tanto, innanzitutto dal punto di vista tecnico. Sarà una banda nel vento dell'Est, quello che si spera possa avere nelle mani il coach serbo Nenad Vucinic, tra i più attesi ieri nel tradizionale media day tenutosi al PalaDelMauro. Al suo fianco D'Ercole e Filloy, già al lavoro con N'Diaye ancora lontano dall'Irpinia perché impegnato con la nazionale senegalese. All'appello mancava anche Keifer Sykes, giunto nel tardo pomeriggio di ieri in città. Oggi si aggregherà al gruppo. È una delle scommesse del mercato estivo. Alberani confida nelle sue qualità sul campo, ma si ritrova in casa anche un attore. Il neo biancoverde è infatti il protagonista del docufilm «Chi-Town» in gara al Black Harvest Film Festival di Chicago. Il film è incentrato sui due volti della vita di Sykes: quello di giovane promessa del basket, di celebrità alla Green Bay University, e quello della difficile realtà familiare, con un figlio da crescere insieme ad alcuni cugini. In tema di star l'attesa maggiore è per Norris Cole, il play dovrebbe essere in città domenica ed avrà tutti i riflettori puntati su di lui.



